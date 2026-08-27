Trump congela visas e impone más frenos a la inmigración

El Gobierno de EE. UU. suspendió las citas de visados de inmigrante e impuso severas fianzas económicas.

Las medidas restringen el ingreso legal y retoman las políticas de “carga pública” para bloquear la ‘green card’.

ICE registró un récord de 49.571 detenciones mensuales, mientras se exige una fianza de $100.000 para visados H-1B.

Nuevas restricciones de visados e incremento de tarifas

La Administración del presidente Donald Trump ordenó la suspensión global de citas para visados de inmigrante e impuso fianzas que van de 10.000 a 20.000 dólares para turistas de 50 países, incluidos Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Adicionalmente, el Departamento de Estado estableció una fianza de 100.000 dólares para las visas H-1B dirigidas a profesionales de tecnología e ingeniería, al tiempo que busca revocar permisos vigentes a quienes hayan solicitado asilo tras ingresar.

Récord de detenciones y batallas en los tribunales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) alcanzó un máximo histórico de 49.571 arrestos en un solo mes, impulsando la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos.

Organizaciones como la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) y grupos de defensa legal acudieron a cortes federales para frenar el bloqueo de trámites consulares encabezado por el secretario de Estado, Marco Rubio.