Trump denegara tarjetas de residencia por actos antisemitas y quema de bandera

27 de abril de 2026 – Nueva York – EFE.

La administracion de Donald Trump ha implementado nuevas directrices internas para el Departamento de Seguridad Nacional que condicionan la entrega de la tarjeta de residencia permanente. Segun documentos de capacitacion filtrados, los funcionarios de inmigracion ahora deben investigar las opiniones politicas de los solicitantes de la tarjeta verde para identificar posturas consideradas contrarias a los intereses nacionales.

El nuevo protocolo establece que cualquier conducta o ideologia calificada como antiamericana o antisemita debe ser reportada inmediatamente a los niveles superiores y al asesor juridico de la agencia. Esta medida busca detectar a inmigrantes que, a traves de su discurso o participacion en actos publicos, respalden causas que el gobierno actual cataloga como subversivas o vinculadas a ideologias extremistas.

Incluso en situaciones donde el inmigrante no haya cometido ningun delito legal, expresar ciertos puntos de vista podria ser motivo suficiente para el rechazo de la residencia y la ciudadania. Las directrices instruyen a los agentes a considerar como factores negativos el apoyo a movimientos propalestinos o la participacion en protestas universitarias ocurridas tras los conflictos en Oriente Medio durante el año 2023.

Un punto polemico de la normativa es la exclusion de personas que hayan participado en la quema de la bandera de Estados Unidos. A pesar de que el Tribunal Supremo ha protegido este acto bajo el derecho a la libertad de expresion, el gobierno actual lo califica como una causa valida para denegar el estatus legal, siguiendo la linea de ordenes ejecutivas previas firmadas por el mandatario.

Organizaciones civiles como la Coalicion de Inmigracion de Nueva York han reaccionado con rechazo ante estas revelaciones, argumentando que la libertad de expresion es un derecho universal en el pais. Los defensores de los inmigrantes sostienen que esta politica representa un paso peligroso hacia la censura y el castigo por creencias personales, integrandose en una agenda de control migratorio mucho mas estricta.

El impacto de estas reglas de inmigracion podria transformar el proceso de solicitud de la visa de residencia en una evaluacion ideologica profunda. Al convertir el activismo politico en un impedimento legal, la administracion busca sentar un precedente sobre el tipo de perfiles que son elegibles para integrarse formalmente a la sociedad estadounidense bajo los criterios del actual gobierno.