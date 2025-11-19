Trump designa a Arabia Saudí aliado militar clave fuera de la OTAN

19 de noviembre de 2025 – Washington – EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo pública la designación de Arabia Saudí como aliado militar preferente fuera del marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Este anuncio se realizó el martes durante una cena de gala ofrecida en la Casa Blanca en honor al príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman.

En el transcurso de la velada en honor al príncipe, Trump especificó que Arabia Saudí sería elevada al estatus de Aliado Principal fuera de la OTAN, una clasificación que se otorga a naciones que mantienen una cooperación estratégica y militar particularmente estrecha con Washington.

El mandatario estadounidense explicó que esta designación simboliza el inicio de una “nueva era” en la relación bilateral entre ambos países. Además, manifestó que el objetivo de la medida es fortalecer la coordinación en temas de seguridad a nivel regional en el Medio Oriente.

El nuevo estatus trae consigo ventajas tangibles para Arabia Saudí, siendo el acceso prioritario al equipamiento militar suministrado por Estados Unidos uno de los principales beneficios de esta alianza estratégica.

Como muestra de este compromiso, Trump anticipó que su administración apoyará la venta de aviones de combate F-35 a Riad. Este es un paso significativo, dado que la posibilidad de tal venta había generado durante años cierta cautela en Washington debido a sus potenciales consecuencias en el equilibrio de poder estratégico en la región.

Tras la intervención del presidente republicano, el príncipe Mohammed bin Salman tomó la palabra y expresó su convicción de que “las oportunidades son enormes”. El príncipe también elogió el estilo de oratoria de Trump antes de concluir su breve discurso.

Con esta acción, Estados Unidos incrementa a diecinueve el número de países que ostentan el título de “aliado principal fuera de la OTAN”. El país más reciente en ser añadido había sido Kenia, incorporado en mayo de 2024 debido a su participación en la misión de seguridad en Haití. La lista de naciones con este estatus incluye también a Israel, Egipto, Jordania, Baréin, Kuwait, Marruecos, Túnez, Afganistán y Pakistán.