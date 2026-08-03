Trump evalúa destituir a Jeanine Pirro por caso en Washington

El presidente Donald Trump considera remover de su cargo a la fiscal Jeanine Pirro tras desestimarse los cargos contra David ‘Davey’ Hearn.

La decisión judicial desmiente la teoría del vandalismo en el Estanque Reflectante y señala fallas estructurales de contratistas en las obras.

Informes del Departamento del Interior atribuyen los daños a la firma Atlantic Industrial Coatings tras apresurar trabajos previo al 4 de julio.

Tensión en la Casa Blanca tras desestimación del caso de vandalismo

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, analiza la remoción de Jeanine Pirro como fiscal federal del Distrito de Columbia. La molestia presidencial surge tras la retirada de cargos contra el exdeportista olímpico David ‘Davey’ Hearn.

La Fiscalía determinó que los desperfectos en el icónico Estanque Reflectante frente al Monumento a Lincoln no correspondieron a vandalismo. Las investigaciones confirmaron que el deterioro derivó de deficiencias técnicas en los trabajos de remodelación.

Informe del Departamento del Interior revela fallas de contratistas

Documentos presentados por el Departamento del Interior culpan a la empresa Atlantic Industrial Coatings por la defectuosa instalación del revestimiento. La prisa por inaugurar antes del 250 aniversario de la independencia provocó graves errores de ejecución.

El desestimamiento judicial representó un duro revés para la narrativa de la Administración en Washington. Pese a las tensiones políticas, el presidente aseguró en el Despacho Oval que el monumento reabrirá restaurado en dos semanas.