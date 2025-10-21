Trump exige $230 millones por costes de investigaciones federales en su contra

21 de octubre de 2025 – Washington – EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha solicitado formalmente al Departamento de Justicia una compensación que asciende a aproximadamente $230 millones de dólares. El motivo de este reclamo es el resarcimiento por los costos generados por las diversas investigaciones federales que se llevaron a cabo en su contra.

En un comunicado emitido desde la Casa Blanca, el presidente Trump manifestó su firme creencia de que se le debe “mucho dinero”. Esta afirmación hace referencia directa a las indagaciones federales que enfrentó una vez concluido su primer periodo en la presidencia.

La situación actual es vista como un caso sin precedentes en la historia política de Estados Unidos. Es notable que el líder republicano, quien fue investigado mientras era candidato, ahora ve estos mismos casos ser revisados bajo su actual Administración, con funcionarios del Departamento de Justicia que han sido nombrados por él.

Los expertos en derecho han señalado que este escenario pone en relieve un potencial conflicto ético. Subrayan la preocupación que surge al tener a exabogados personales del presidente ocupando puestos de liderazgo en el mismo Departamento que debe manejar y evaluar sus peticiones.

El proceso de reclamación de Trump comenzó a finales de 2023 con una demanda administrativa. En esta primera instancia, anterior a la vía judicial, el presidente busca ser indemnizado alegando supuestas vulneraciones a sus derechos, particularmente en relación con las investigaciones sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016 y posibles lazos con su campaña.

Una segunda denuncia fue presentada en el verano de 2024. En ella, Trump acusa al FBI de violar su privacidad al llevar a cabo el registro de su residencia y club Mar-a-Lago, en Florida, una acción realizada en 2022 para la recuperación de documentos clasificados. Esta denuncia también incluye un señalamiento de procesamiento malicioso por parte del Departamento de Justicia, vinculado a la imputación por el presunto manejo indebido de registros confidenciales después de su presidencia.