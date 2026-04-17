Trump habla sobre Ormuz y posible acuerdo nuclear con Irán

17 de abril de 2026 – Washington – EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el estrecho de Ormuz permanece abierto al comercio internacional, en medio de tensiones geopolíticas en la región. Durante un discurso público, el mandatario destacó la importancia de esta vía marítima estratégica para el flujo energético global y aseguró que la situación actual permite la continuidad del tránsito comercial sin restricciones.

En sus declaraciones, Trump mencionó que Irán habría confirmado que el paso por el estrecho está garantizado. El pronunciamiento se dio en un evento organizado por Turning Point USA en Arizona, donde también abordó temas relacionados con la seguridad internacional y la política exterior de su administración.

El mandatario sorprendió al plantear la posibilidad de una cooperación directa con Irán para acceder a uranio enriquecido, al que se refirió como “polvo nuclear”. Según explicó, esta hipotética alianza permitiría a Estados Unidos intervenir en territorio iraní para extraer dicho material utilizando maquinaria pesada, lo que ha generado controversia en el ámbito internacional.

Por su parte, el gobierno iraní ha reiterado en múltiples ocasiones que no abandonará su programa de enriquecimiento de uranio, defendiendo su derecho a desarrollar energía nuclear con fines civiles. Esta postura mantiene el desacuerdo entre ambas naciones, especialmente en un contexto de alta tensión diplomática y militar.

En el mismo discurso, Trump volvió a cuestionar a la OTAN, señalando que la organización ofreció apoyo en el conflicto con Irán en un momento que, según él, ya no era oportuno. Asimismo, indicó que las medidas de presión, incluyendo la presencia militar estadounidense frente a puertos iraníes, continuarán hasta lograr un acuerdo total.

Mientras tanto, Irán confirmó que el estrecho de Ormuz seguirá abierto hasta el fin de un alto el fuego temporal con Estados Unidos, en el marco de una tregua regional vinculada a la situación en Líbano. Las conversaciones diplomáticas podrían intensificarse en los próximos días, en un intento por alcanzar un acuerdo que reduzca las tensiones tras semanas de enfrentamientos en el golfo Pérsico.