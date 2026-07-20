Trump impone arancel del 50% a bienes de Canadá

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que impone un arancel del 50 % a la mayoría de las importaciones canadienses.

La orden entrará en vigor en 30 días y castiga el transbordo de mercancías por terceros países con un 40 % adicional.

Quedan exceptuados del nuevo gravamen sectores clave como la energía, la potasa, los minerales críticos y el pescado.

¿Qué implica el arancel del 50% decretado por Donald Trump?

El mandatario estadounidense, Donald Trump, oficializó una orden ejecutiva para aplicar un impuesto del 50 % a gran parte de los productos provenientes de Canadá. Esta medida restrictiva se suma al arancel general del 10 % implementado en febrero, afectando incluso bienes resguardados por el acuerdo comercial T-MEC.

No obstante, la Casa Blanca dispuso exenciones específicas para insumos estratégicos como minerales críticos, energía, potasa y productos pesqueros. Adicionalmente, el documento fija una sanción severa del 40 % extra para aquellos bienes que utilicen triangulación a través de terceros países con el fin de eludir el pago.

Justificaciones comerciales y desacuerdos por incendios forestales

La administración de Estados Unidos justificó el gravamen argumentando disputas por el acceso a productos lácteos, elevados aranceles agrícolas e impuestos a servicios digitales aplicados por Canadá. Además, Washington señaló represalias comerciales previas por parte del gobierno canadiense.

En días previos, Trump había utilizado su red Truth Social para recriminar a Canadá por la gestión de sus bosques. Las columnas de humo generadas por incendios en Manitoba, Saskatchewan y Ontario provocaron contingencias ambientales en el norte del territorio norteamericano, situación que aceleró la decisión presidencial.