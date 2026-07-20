Trump impone arancel del 50% a bienes de Canadá

- El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que impone un arancel del 50 % a la mayoría de las importaciones canadienses.
- La orden entrará en vigor en 30 días y castiga el transbordo de mercancías por terceros países con un 40 % adicional.
- Quedan exceptuados del nuevo gravamen sectores clave como la energía, la potasa, los minerales críticos y el pescado.
¿Qué implica el arancel del 50% decretado por Donald Trump?
El mandatario estadounidense, Donald Trump, oficializó una orden ejecutiva para aplicar un impuesto del 50 % a gran parte de los productos provenientes de Canadá. Esta medida restrictiva se suma al arancel general del 10 % implementado en febrero, afectando incluso bienes resguardados por el acuerdo comercial T-MEC.
No obstante, la Casa Blanca dispuso exenciones específicas para insumos estratégicos como minerales críticos, energía, potasa y productos pesqueros. Adicionalmente, el documento fija una sanción severa del 40 % extra para aquellos bienes que utilicen triangulación a través de terceros países con el fin de eludir el pago.
Justificaciones comerciales y desacuerdos por incendios forestales
La administración de Estados Unidos justificó el gravamen argumentando disputas por el acceso a productos lácteos, elevados aranceles agrícolas e impuestos a servicios digitales aplicados por Canadá. Además, Washington señaló represalias comerciales previas por parte del gobierno canadiense.
En días previos, Trump había utilizado su red Truth Social para recriminar a Canadá por la gestión de sus bosques. Las columnas de humo generadas por incendios en Manitoba, Saskatchewan y Ontario provocaron contingencias ambientales en el norte del territorio norteamericano, situación que aceleró la decisión presidencial.
¿Cuándo entra en vigor el nuevo arancel a Canadá?
La orden ejecutiva firmada por Donald Trump establece que el arancel del 50 % a las importaciones canadiense comenzará a aplicarse en un plazo de treinta días desde su promulgación.
¿Qué productos están exentos de la medida de Trump?
El decreto presidencial excluye expresamente de los nuevos gravámenes al sector energético, la potasa, los minerales críticos y las importaciones de pescado.