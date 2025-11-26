Trump llama “acto de terror” al tiroteo contra Guardia Nacional

26 de noviembre de 2025 – Washington – EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el tiroteo ocurrido en Washington D.C. como un “acto de terror”, un suceso que resultó en dos miembros de la Guardia Nacional gravemente heridos. El miércoles, en un video compartido a través de las redes sociales oficiales, Trump se refirió al atacante, cuya identidad ya ha sido revelada por algunos medios, tildándolo de “animal” y asegurando que enfrentará la justicia por sus acciones.

Trump destacó que el responsable es un individuo originario de Afganistán que ingresó al país durante el año 2021, bajo la Administración del expresidente Joe Biden. Aprovechó este hecho para criticar las políticas migratorias de su antecesor, específicamente las que permitieron la entrada de inmigrantes afganos a territorio estadounidense en el contexto de la toma del poder por parte de los talibanes.

Durante su declaración pública, el líder republicano reiteró su habitual retórica en contra de la migración. Sugirió enfáticamente que su administración intensificaría las acciones para deportar a las personas indocumentadas. Además, propuso la implementación de exámenes de detección mucho más rigurosos para aquellos que han llegado recientemente a Estados Unidos.

El tiroteo se registró en una zona de alta sensibilidad de la capital, muy próxima a varios puntos de seguridad críticos. Entre las ubicaciones cercanas al incidente se encuentran la Casa Blanca, la Plaza Lafayette y la Plaza Farragut. La cercanía a estas áreas clave subraya la gravedad y la preocupación generada por el ataque.

Las autoridades locales mantienen una investigación activa sobre los pormenores del incidente para esclarecer completamente lo sucedido. Paralelamente, el presidente Trump ha tomado medidas legales, solicitando a un Tribunal de Apelaciones que revoque una orden judicial vigente.

Dicha orden judicial estipula el fin de la presencia de la Guardia Nacional en Washington para el próximo 11 de diciembre. Trump argumenta que poner fin a esta presencia militarizada constituiría una acción ilegal, especialmente a la luz del reciente ataque.