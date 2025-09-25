Trump ordena mediante decreto la pena de muerte en Washington DC

25 de septiembre de 2025 – Washington – EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instruyó a la Fiscal General, Pam Bondi, para que en Washington D.C. se solicite la imposición de la pena de muerte en todos aquellos casos que cumplan con los “factores aplicables”. Esta acción se justifica como parte de la intervención federal que se ha realizado en la capital, argumentando que la ciudad sufre de un supuesto “crimen sin control”.

Mediante la emisión de este memorando, el presidente Trump tiene la intención de restablecer la pena de muerte en la capital del país, una práctica que había sido eliminada en dicha jurisdicción desde el año 1981.

La directriz presidencial especifica que el Fiscal General del Distrito de Columbia deberá presentar la solicitud para aplicar la pena capital en todos los procedimientos judiciales donde se verifiquen la existencia de los denominados “factores aplicables”.

Adicionalmente, el documento señala que la aplicación prioritaria de esta medida requiere una atención especial, debido a las “amenazas a la seguridad pública” que, según la administración, la ciudad está experimentando actualmente.

Siguiendo un razonamiento similar, el presidente Trump asumió el control federal de la policía metropolitana de la capital desde el 11 de agosto anterior. Para esto, autorizó el despliegue de miles de efectivos pertenecientes a la Guardia Nacional, junto con agentes de distintas agencias federales, con el propósito de llevar a cabo operativos dentro de Washington D.C.

En las semanas recientes, el mandatario ha empleado la narrativa de la violencia que afecta a varias ciudades, como Chicago y Los Ángeles, gobernadas por líderes demócratas, con el fin de justificar la búsqueda de una toma de control federal también en estas otras jurisdicciones.