Trump pasará Acción de Gracias en su mansión de Florida tras volver al poder

25 de noviembre de 2025 – Washington – EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, se dirigieron este martes a su lujosa propiedad de Mar-a-Lago, en Florida, para pasar el largo fin de semana festivo de Acción de Gracias. Este es el primer festejo de este tipo que el matrimonio celebra en la residencia desde que el líder republicano retomó su cargo en la Casa Blanca. El viaje marca el inicio no oficial de la temporada de fiestas de fin de año en la zona, según un conteo del periódico The Palm Beach Post, que señala que esta será la decimoquinta visita del presidente a su exclusivo resort.

La presencia de la primera dama acompañando al presidente en este viaje es un detalle que no pasa desapercibido, ya que su participación en los desplazamientos presidenciales no es una constante, lo que subraya la relevancia especial que tiene el Día de Acción de Gracias para la pareja. Mar-a-Lago, a la que sus allegados se refieren como un “mini Versalles” por su magnificencia, es la residencia favorita de Trump y ha sido el escenario elegido a lo largo de los años para conmemorar varias de las fechas más importantes del calendario festivo.

Durante su primer periodo presidencial, que abarcó de 2017 a 2021, el político republicano celebró Acción de Gracias en la propiedad en tres ocasiones. En el año 2019, incluso realizó un viaje sorpresa y secreto desde allí hasta Afganistán, con el propósito de compartir la tradicional cena, compuesta por pavo y pastel de calabaza, con las tropas estadounidenses desplegadas en la zona de conflicto.

Las celebraciones que se llevan a cabo en Mar-a-Lago son reconocidas por su exclusividad y por congregar a personas de gran influencia, incluyendo importantes donantes y figuras políticas. Un ejemplo de la fastuosidad de estos eventos fue la reciente fiesta de Halloween, donde Trump recibió a sus invitados con un pomposo evento inspirado en la temática de la novela El Gran Gatsby, coincidiendo con el cierre de Gobierno más prolongado en la historia del país.

Antes de abordar el avión presidencial, el Air Force One, con destino a Florida, la pareja presidencial cumplió con una tradición anual. Este martes llevaron a cabo la ceremonia del indulto a dos pavos, un acto simbólico que garantiza que estas aves se salven de ser sacrificadas para formar parte de la tradicional cena de Acción de Gracias. Este evento marca el preámbulo de la importante festividad.

En Estados Unidos, la cena de Acción de Gracias, considerada la celebración familiar más significativa del país, tiene como plato principal el pavo. Se estima que durante esta temporada se consumen cerca de 50 millones de estas aves. La fiesta se lleva a cabo cada último jueves del mes de noviembre para rememorar una cena histórica que tuvo lugar en 1621 entre los colonos británicos y los pueblos indígenas, en la que se celebraba una cosecha exitosa.