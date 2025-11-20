Trump pide arresto de demócratas por instigar al Ejército a desobedecer órdenes

20 de noviembre de 2025 – Washington – EFE.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, pidió este jueves la detención y enjuiciamiento de seis legisladores demócratas. Estos congresistas habían publicado un video donde instaban a los miembros del Ejército a no obedecer “órdenes ilegales” que pudieran ser dictadas por el propio presidente. Trump afirmó repetidamente en su plataforma Truth Social que tales acciones constituyen sedición, un delito que, según él, se castiga con la pena capital.

En un primer mensaje, Trump calificó el hecho como “conducta sediciaria del más alto nivel” y declaró que “cada uno de estos traidores a nuestra patria debe ser arrestado y juzgado”. Posteriormente, reiteró que no se puede permitir que esas palabras queden impunes y que es necesario sentar un ejemplo para no “perder nuestro país”, llegando a señalar que la sedición se castiga con la pena de muerte.

El video en cuestión, difundido el miércoles, mostraba a los seis legisladores enfatizando la obligación de los militares de defender la Constitución y desobedecer órdenes que sean ilícitas, incluso si provienen del presidente, quien es el comandante en jefe. Sin embargo, en el video no se mencionó ninguna orden presidencial específica a la que se refirieran.

La controversia se enmarca en las órdenes de Trump de desplegar al ejército en varias ciudades del país, la mayoría gobernadas por demócratas, argumentando la necesidad de controlar disturbios que, a su juicio, son respaldados por la “izquierda radical”. Estos despliegues han sido previamente bloqueados por diferentes tribunales que han considerado inválida la justificación del mandatario.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, condenó enérgicamente el video, acusando a los congresistas de emitir un “mensaje muy peligroso” que podría ser punible por ley, aunque negó que el presidente deseara “ejecutar” a miembros del Congreso. Leavitt argumentó que la integridad de las Fuerzas Armadas se basa en la cadena de mando y romperla podría causar caos y potencialmente provocar muertes, lo cual es fomentado por los congresistas.

Leavitt concluyó que la sugerencia de que Trump ha emitido órdenes ilegales es falsa, asegurando que “todas y cada una de las órdenes” que da el Comandante en Jefe a las Fuerzas Armadas son legales. Además, citó el historial de la administración ante la Corte Suprema como prueba de que cumplen con las leyes y no desobedecen las órdenes judiciales.