Trump prohíbe a firma china adquirir empresa de semiconductores en Estados Unidos

2 de enero de 2026 – Washington – EFE.

El mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, ratificó este viernes un decreto oficial que obliga a una firma establecida en el estado de Delaware a deshacerse de sus activos vinculados a la industria de los microprocesadores. Esta medida surge tras la adquisición realizada en el año 2024 de una división tecnológica perteneciente a una empresa norteamericana, bajo el argumento de que dicha operación representa una vulnerabilidad para la estabilidad del país.

La disposición gubernamental impide específicamente que la entidad denominada HieFo mantenga cualquier tipo de control o beneficio sobre los recursos adquiridos, los cuales abarcan el diseño y la producción de componentes electrónicos avanzados. Estos activos formaban parte originalmente de la compañía EMCORE, cuya sede principal se encuentra en Nueva Jersey antes de que fueran transferidos a manos de la empresa ahora sancionada.

Mediante este nuevo mandato presidencial se declara formalmente invalidada la negociación que se había concretado durante el mes de abril del año anterior. Como consecuencia de esta resolución administrativa, se le ha otorgado a la organización afectada un periodo máximo de seis meses para que complete el proceso de venta de dichas propiedades y finalice su participación en ese sector.

El argumento central del ejecutivo estadounidense sostiene que hay fundamentos solidos para creer que la empresa, al ser dirigida por una persona con nacionalidad china, podria realizar maniobras que perjudiquen la integridad de la nacion. Segun la orden emitida, el control extranjero sobre este tipo de tecnologia sensible permite la posibilidad de ejecutar acciones contrarias a los intereses de defensa y seguridad.

Esta determinacion refleja el interes de las autoridades de Washington por endurecer la supervision sobre los capitales que provienen de Asia, especialmente cuando se dirigen a campos criticos para el desarrollo nacional. El enfoque principal de estas restricciones se centra en areas como la produccion de circuitos integrados, los sistemas de manufactura de alta gama y el desarrollo de nuevas herramientas informaticas.

La decision se produce en un escenario de intensa rivalidad por el dominio tecnico y politico a nivel global entre las dos potencias economicas mas grandes del mundo. Con este movimiento el gobierno estadounidense busca proteger sus avances tecnologicos y evitar que infraestructura clave quede bajo la influencia de competidores externos que podrian utilizarla para fines estrategicos propios.