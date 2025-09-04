Trump propone un examen de ciudadanía más difícil para los inmigrantes

4 de septiembre de 2025 – Washington – EFE.

El gobierno del presidente Donald Trump propuso hacer más riguroso el proceso para convertirse en ciudadano estadounidense, argumentando que el examen actual es demasiado sencillo. Esta medida busca fortalecer la narrativa del gobierno sobre el supuesto fraude en el sistema de inmigración.

Joseph Edlow, director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, sostuvo que el formato del examen debe ser más estricto. Su objetivo es evaluar de manera más efectiva el conocimiento de los solicitantes sobre historia cívica y la Constitución de Estados Unidos.

Durante un evento en Washington, Edlow explicó que los cambios propuestos podrían incluir un aumento en el puntaje mínimo para aprobar. Además, se planea añadir un componente de ensayo escrito en el que los candidatos deberán explicar lo que significa para ellos ser un ciudadano estadounidense.

Como parte de esta nueva estrategia, la agencia reactivará las entrevistas con los vecinos y colegas de trabajo de los solicitantes. Esta práctica no se usaba desde la administración del presidente George W. Bush y busca reforzar las investigaciones de los agentes especiales.

El director de la agencia enfatizó que se está dejando atrás un modelo de servicio al cliente para adoptar uno enfocado en la aplicación estricta de las leyes migratorias. Declaró una “guerra al fraude” en el proceso de naturalización, con el objetivo de asegurar que solo los candidatos que cumplan con los más altos estándares puedan obtener la ciudadanía.