Trump recibe al príncipe saudí en la Casa Blanca con cazas y honores máximos

18 de noviembre de 2025 – Washington – EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este martes una recepción con los máximos honores al príncipe heredero saudí y líder de facto del país, Mohamed bin Salmán, a su llegada a la Casa Blanca. Aunque la visita no fue oficialmente clasificada como una Visita de Estado —dado que Bin Salmán no es el jefe de Estado saudí— la pompa y el ceremonial desplegado se correspondieron con la categoría más formal para un mandatario extranjero.

El encuentro se inauguró con una gran ceremonia en el pórtico y el Jardín Sur de la residencia presidencial. La llegada del príncipe, a bordo de su vehículo, fue recibida con una alfombra naranja y la presencia de una guardia de honor. El evento de bienvenida, ofrecido por Trump, incluyó salvas de cañón, un desfile ceremonial de caballos de color negro y el sobrevuelo de seis aviones de combate, entre los que destacaron los F-35 que Arabia Saudí aspira fervientemente a adquirir de Estados Unidos.

La agenda de la jornada de ambos líderes es intensa y protocolaria. Está prevista una reunión bilateral privada entre Trump y Bin Salmán, seguida de un almuerzo de trabajo para tratar temas de interés mutuo. Por la noche, la visita concluirá con una cena de gala en la Casa Blanca, a la que también asistirá una delegación de importantes empresarios.

Este viaje marca la primera visita de Mohamed bin Salmán a suelo estadounidense desde el año 2018. Aquel año estuvo marcado por el asesinato del periodista y crítico saudí Jamal Khashoggi, un crimen por el cual la inteligencia estadounidense responsabilizó directamente al príncipe heredero por haberlo autorizado. Bin Salmán ha negado consistentemente su participación en el crimen.

En la reunión de este martes, se espera que los líderes concreten los detalles de las inversiones saudíes en Estados Unidos por un valor de 600.000 millones de dólares, anunciadas durante el viaje de Trump a Riad en mayo pasado. Además, las fuentes estadounidenses anticipan el anuncio de nuevas inversiones centradas en el ámbito de la inteligencia artificial, avances en la cooperación nuclear para fines civiles y la finalización de posibles acuerdos de venta de armamento avanzado.

Un punto crucial de la agenda es la solicitud de Bin Salmán para que Washington autorice la venta de los aviones furtivos F-35, los cazas más avanzados del mundo producidos exclusivamente por EE.UU., una transferencia que el presidente Trump ya ha manifestado su disposición a respaldar. Por su parte, Trump buscará presionar al príncipe heredero para que Arabia Saudí se una a los Acuerdos de Abraham, una iniciativa de su primer mandato para normalizar las relaciones con Israel. No obstante, Arabia Saudí ha mantenido una posición firme, indicando que no se unirá al acuerdo sin que exista antes un camino claro e irreversible hacia la creación de un Estado palestino.