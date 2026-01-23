Trump respalda marcha provida en Washington mientras rinden homenaje al activista Charlie Kirk

23 de enero de 2026 – Washington – EFE.

Multitud de ciudadanos se reunieron este viernes en la capital estadounidense para participar en una nueva edición de la manifestación anual contra la interrupción del embarazo. En esta ocasión, el evento no solo sirvió para expresar su postura ideológica, sino que también funcionó como un espacio de homenaje a Charlie Kirk, un conocido activista conservador que perdió la vida el año pasado. El encuentro estuvo marcado por una fuerte presencia de mensajes políticos y símbolos que vinculan la causa con los sectores más tradicionales del país.

El presidente Donald Trump envió un mensaje grabado que se emitió ante los asistentes, en el cual instó a sus seguidores a continuar lo que calificó como una lucha por los valores fundamentales de la sociedad. Según sus palabras, el objetivo del movimiento debe trascender las instituciones gubernamentales para influir directamente en la mentalidad y las creencias de la población. Esta intervención reafirmó el vínculo estrecho que existe actualmente entre el poder ejecutivo y las organizaciones que defienden estas posturas.

La movilización tiene una larga trayectoria que se remonta a la década de los setenta, surgiendo originalmente como una respuesta a la protección constitucional del aborto que existía anteriormente. Aunque en años recientes se produjo un cambio judicial significativo que devolvió a cada estado la facultad de legislar sobre este tema, los promotores de la marcha consideran que su labor no ha terminado. Su meta actual es impulsar normativas más restrictivas tanto en los gobiernos locales como en el ámbito federal.

La representación del gobierno en el sitio estuvo encabezada por el vicepresidente JD Vance, quien dio un discurso ante los congregados en la Explanada Nacional. Durante su intervención, criticó las políticas aplicadas durante las últimas décadas y defendió las acciones que su administración ha tomado para cambiar el rumbo legal en la materia. Además, compartió detalles personales sobre su propia familia para enfatizar su compromiso con los ideales que se promovían durante la jornada.

La figura de Charlie Kirk tuvo un protagonismo especial mediante carteles y consignas que recordaban su labor de movilización entre los jóvenes. Kirk, quien fundó una organización dedicada a promover valores de derecha, falleció de forma violenta a finales de 2025 durante un evento universitario. Muchos de los manifestantes, especialmente los de menor edad, portaban mensajes que reflejaban las enseñanzas y frases célebres del activista como una forma de mantener vivo su legado.

A pesar de las advertencias climáticas por una fuerte tormenta invernal que se aproxima a la región, personas de diversos estados como Florida y Arizona viajaron para estar presentes. El ambiente estuvo compuesto por rezos y cánticos, evidenciando una base de seguidores muy motivada de cara a los próximos procesos electorales. Con esta demostración de fuerza, el debate sobre los derechos reproductivos se posiciona nuevamente como uno de los ejes centrales en la discusión política nacional.