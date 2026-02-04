Trump sufre revés judicial al autorizarse un gran proyecto eólico en mar

4 de febrero de 2026 – EE.UU. – Agencias.

El sistema judicial ha emitido un fallo determinante que representa un revés para los intereses de Donald Trump en su intento por frenar el desarrollo de energías renovables cerca de sus propiedades. Un magistrado federal desestimó los argumentos presentados por los opositores al proyecto, permitiendo que la construcción de un extenso parque eólico marino continúe según lo planeado originalmente. Esta decisión marca el fin de una larga disputa legal donde se cuestionaba la viabilidad y el impacto visual de las turbinas en la costa.

La controversia se centraba en un área marítima específica donde el mandatario posee complejos de descanso y campos de golf de alto perfil. Trump y sus asesores legales habían argumentado que la instalación de estas estructuras afectaría negativamente el paisaje natural y, por extensión, el valor económico de sus inversiones inmobiliarias en la región. Sin embargo, el tribunal consideró que los beneficios públicos de la generación de energía limpia y la independencia energética superan las preocupaciones estéticas o privadas planteadas por los demandantes.

El proyecto eólico en cuestión es considerado una pieza clave en la estrategia de transición energética del país, pues tiene el potencial de suministrar electricidad a miles de hogares mediante fuentes de baja emisión. Durante el proceso, diversas organizaciones ambientales y empresas del sector energético presentaron datos técnicos que respaldaban la seguridad y eficiencia de las turbinas. El juez determinó que el proceso de aprobación gubernamental cumplió con todas las normativas ambientales y que no existen pruebas contundentes de que la fauna marina se vea perjudicada de forma irreparable.

Este dictamen judicial se produce en un momento de gran relevancia política, ya que el actual presidente ha mantenido una postura crítica constante hacia la tecnología eólica, a la que suele calificar de ineficiente y costosa. A pesar de su influencia, el fallo demuestra la independencia de las cortes frente a los intereses particulares de figuras públicas prominentes. La resolución permite que las empresas constructoras reanuden las labores de instalación de infraestructura submarina y el despliegue de los generadores en alta mar de manera inmediata.

Los defensores del parque eólico han celebrado la noticia como una victoria para la sostenibilidad y un precedente importante para futuros desarrollos en la plataforma continental. Argumentan que este caso servirá para desincentivar demandas similares basadas únicamente en la obstrucción de vistas panorámicas, facilitando el avance de la agenda climática nacional. Por otro lado, el equipo legal vinculado al entorno de Trump ha expresado su desacuerdo con la interpretación del magistrado, sugiriendo que evaluarán otros mecanismos para seguir defendiendo la integridad del paisaje costero.

Con la luz verde definitiva para la obra, se espera que la actividad económica en la zona se intensifique debido a la creación de empleos especializados en el sector de las energías alternativas. El parque se convertirá en uno de los más grandes de su tipo, simbolizando un cambio de rumbo en la política de aprovechamiento de recursos naturales en la zona. Mientras tanto, las propiedades del presidente ahora deberán convivir con la presencia de la nueva infraestructura en el horizonte, marcando el cierre de una de sus batallas legales más mediáticas en el ámbito ambiental.