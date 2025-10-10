Trump viajará a Israel y Egipto por acuerdo de tregua con Hamás

10 de octubre de 2025 – Washington – EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó este viernes que tiene programado un viaje a Israel, y que después se dirigirá a Egipto. Estos viajes se realizarán como parte de la implementación del reciente acuerdo negociado con Hamás, que incluye la liberación de rehenes y una retirada de tropas.

Durante una conferencia de prensa celebrada en la Casa Blanca este mismo viernes, el mandatario confirmó sus planes, indicando: “Iré a Israel (…) hablaré con el Knesset y luego también iré a Egipto”. Con esto, el presidente subraya su implicación directa en el proceso de paz.

Aunque el presidente no especificó los detalles exactos de su agenda de viaje, sí hizo hincapié en un aspecto clave del pacto: la liberación de los rehenes capturados comenzará el próximo lunes, tal como se había estipulado en el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás a mediados de la semana.

El líder republicano fue el encargado de anunciar el acuerdo de paz entre ambas partes, un logro que se concretó después de varias semanas de intensas negociaciones, en las que su gobierno desempeñó un papel de mediación fundamental y significativo.

Este pacto, de amplio alcance, incluye varias disposiciones cruciales: la excarcelación de los rehenes, una desmovilización parcial de las fuerzas israelíes desplegadas en la Franja de Gaza, y la habilitación de corredores humanitarios para facilitar la entrada de suministros esenciales como alimentos y medicamentos, estableciendo una tregua temporal después de dos años de operaciones militares israelíes.

Según reportó el portal de noticias estadounidense Axios, el presidente Trump estaría planificando organizar una reunión cumbre en Egipto, focalizada en la situación de Gaza. Se espera que a este evento, que se celebraría a principios de la próxima semana, asistan líderes de naciones árabes y representantes de algunos países europeos.

Esta iniciativa tiene como objetivos principales supervisar las labores de reconstrucción de Gaza, coordinar de manera eficiente la ayuda internacional que se necesita, y establecer sistemas de verificación para asegurar el cumplimiento de todos los compromisos pactados en el alto el fuego, reforzando así la posición de Estados Unidos como actor mediador clave en la región.