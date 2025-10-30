Trump y Melania dan dulces a decenas de niños en la Casa Blanca

30 de octubre de 2025 – Washington – EFE.

El jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, participaron en una de las tradiciones previas a la Noche de Halloween. La pareja entregó una gran cantidad de dulces a niños que acudieron disfrazados a la Casa Blanca.

A tan solo unas horas de haber regresado de una gira por Asia, el presidente Trump se unió al evento celebrado en la residencia presidencial. Durante más de una hora, la pareja distribuyó golosinas a decenas de niños que se presentaron con sus disfraces, justo frente a una de las entradas de la Casa Blanca que había sido ambientada para la festividad.

Mientras se dedicaba a repartir los dulces, el presidente se dirigió a los reporteros que cubrían el evento. “Es una fila muy larga, casi tan extensa como el salón de baile”, exclamó el mandatario en tono jocoso.

Entre la variedad de atuendos que lucieron los pequeños, se pudo observar a un niño caracterizado como un T-Rex. También destacaron varios disfraces de soldados, calabazas, e incluso un original traje de papas fritas de McDonald’s, entre muchos otros.

Un momento notable durante la actividad fue cuando un niño, cuyo disfraz parecía ser una imitación del propio presidente Trump, se acercó y chocó los puños con el mandatario como saludo.

Es una costumbre que se mantiene desde hace más de tres décadas: la Casa Blanca invita a niños a recorrer diferentes zonas de la residencia. En este evento anual, los menores son recibidos por la primera dama, quien se encarga de organizar y supervisar la entrega de dulces.