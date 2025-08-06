TSMC de Taiwán exenta de arancel del 100 % a la importación de chips

6 de agosto de 2025 – Taipéi – EFE.

Taiwán ha confirmado que la compañía TSMC, líder mundial en la fabricación de chips avanzados para inteligencia artificial (IA), estará exenta del arancel del 100% a la importación de semiconductores que fue anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La noticia fue comunicada este jueves por Liu Chin-ching, titular del Consejo Nacional de Desarrollo de Taiwán.

En una comparecencia parlamentaria, Liu explicó que TSMC ya tiene fábricas en funcionamiento en Estados Unidos, lo que la libera de la imposición de este nuevo arancel. Según el funcionario, esta situación representa una ventaja competitiva para la empresa taiwanesa, destacando la “gran resiliencia” y la solidez de la industria de semiconductores de la isla a nivel mundial.

El anuncio de los aranceles por parte de Donald Trump se hizo en el Despacho Oval con el objetivo de presionar a las empresas para que trasladen la fabricación de chips y semiconductores a suelo estadounidense. Trump aseguró que las empresas que inviertan y fabriquen en Estados Unidos, como Apple, no se verían afectadas por el arancel.

El presidente estadounidense incluso llegó a sugerir que TSMC podría invertir hasta 300,000 millones de dólares en Arizona, una cifra que casi duplica la inversión total que la compañía ha anunciado hasta la fecha en el país. Aunque TSMC no ha comentado al respecto, ya había manifestado en marzo su intención de aumentar su inversión a 165,000 millones de dólares para construir nuevas plantas, instalaciones de empaquetado y un centro de investigación en Estados Unidos.

TSMC, con clientes de la talla de Apple, Nvidia y AMD, es un actor crucial en el mercado de chips de vanguardia. Sin embargo, su posición la ha hecho vulnerable a las fluctuaciones y medidas comerciales impulsadas por Estados Unidos en el pasado.

La exención del arancel para TSMC subraya la importancia estratégica que la compañía taiwanesa tiene para Estados Unidos y su economía, incluso en un contexto de tensiones comerciales. La capacidad de TSMC de fabricar en territorio estadounidense le permite mantener su posición privilegiada en el mercado sin enfrentar las restricciones que otras empresas podrían encarar.