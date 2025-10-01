Tuscaloosa inicia el proceso de expropiación de casi una docena de propiedades

1 de octubre de 2025 – TUSCALOOSA COUNTY, Alabama – Agencias.

Los líderes del Condado de Tuscaloosa están trabajando para eliminar algunas de estas monstruosidades en varios vecindarios.

La Comisión del Condado de Tuscaloosa votó unánimemente el miércoles 1 de octubre para iniciar el proceso de expropiación de un total de 11 propiedades, el primer paso de un largo proceso de acción.

Las propiedades están distribuidas en dos distritos, pero la mayoría en el Distrito 4.

Una de esas propiedades es una casa desocupada ubicada en 3712 12th Street Northeast.

“Me emocionaría”, dijo Annet Chimalhua, quien vive al otro lado de la calle.

Chimalhua se alegró de saber que el dueño de la casa desocupada se verá obligado a tomar una decisión.

“Se verá más limpia, limpiando la zona. Allá, en el otro vecindario, se llevaron una casa que hacía que el vecindario se viera mal”, dijo Chimalhua.

A unas nueve millas de distancia, otra propiedad en la lista: 3216 Culver Road.

“Lo típico es que el propietario se mudó y falleció”, dijo Brent Lollar, coordinador de residuos sólidos y medio ambiente del condado de Tuscaloosa.

“Preferimos no demoler las casas. Muchas veces, nos reunimos con el dueño de la propiedad o un familiar. En el pasado, han venido a repararla”, dijo Lollar.

Y ahí radica el proceso de expropiación. El primer paso es la inspección. El segundo paso es la declaración. El tiempo empieza a correr una vez que el dueño de la propiedad recibe la carta oficial del condado: 120 días para repararla, demolerla él mismo o arriesgarse a que el condado la derribe.

“A veces es un espantajo, pero principalmente porque podría ser peligroso para el público: un niño podría entrar, la gente podría entrar y consumir drogas”, dijo Lollar.

El costo promedio de demoler una propiedad vacía y abandonada es de alrededor de $5,500. Esa factura recae en el dueño de la propiedad. Si no se realiza el pago, se convierte en un gravamen fiscal. Los líderes del condado de Tuscaloosa afirman que la mayoría de las propiedades expropiadas terminan siendo rehabilitadas por sus propietarios, pero el condado promedia alrededor de 12 demoliciones al año.