Tyler Robinson, impasible, escucha los cargos por el asesinato de Charlie Kirk

16 de septiembre de 2025 – Washington – EFE.

Tyler Robinson, el hombre acusado del asesinato de Charlie Kirk, un activista ultraconservador, mantuvo un rostro impasible mientras se le leían los cargos en su primera comparecencia ante una corte de distrito de Utah. La audiencia preliminar se llevó a cabo por videollamada y Robinson, de 22 años, vestía un chaleco antisuicidio, solo pronunciando su nombre completo cuando se le solicitó.

El juez Tony Graf, en conjunto con la fiscalía de Utah, estableció que el juicio de Robinson dará inicio el 29 de septiembre. En esta audiencia, la fiscalía también notificó que solicitará la pena de muerte por el cargo de asesinato con agravantes. El magistrado ordenó que se le asigne a Robinson un abogado defensor público, ya que no cuenta con uno particular para su defensa legal.

La acusación formal contra Robinson incluye un total de siete cargos. Entre ellos, se encuentran el de asesinato agravado, dos cargos por obstrucción de la justicia y dos por manipulación de un testigo. Tyler Robinson pareció escuchar con atención cada una de las acusaciones que el juez Graf le leía durante la comparecencia.

Adicionalmente, el fiscal del condado de Utah, Chad Grunander, confirmó que la oficina de la fiscalía había presentado una notificación para solicitar la pena de muerte. Durante la audiencia, la fiscalía también le solicitó al juez una orden para que se le prohibiera a Robinson contactar a Erika Kirk, la viuda del activista, o referirse a ella.

El activista Charlie Kirk, conocido por fundar la organización conservadora Turning Point y por su cercanía con el presidente Donald Trump, fue asesinado el pasado 10 de septiembre. El incidente ocurrió durante uno de sus eventos de debate en la Universidad de Utah Valley, donde recibió un disparo en el cuello que le causó la muerte.

El funeral de Kirk se llevará a cabo el próximo fin de semana y se espera la asistencia de una gran cantidad de seguidores y aliados, incluyendo al propio Donald Trump. La trágica muerte de Kirk ha generado una gran conmoción en la esfera política conservadora de Estados Unidos.