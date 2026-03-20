UAB Medicine abrirá centro de emergencias independiente en la ciudad Oxford

20 de marzo de 2026 – OXFORD, Alabama – Agencias.

Funcionarios de UAB Medicine y la ciudad de Oxford anunciaron planes para construir un departamento de emergencias independiente.

UAB St. Vincent’s St. Clair, un hospital del Sistema de Salud de UAB, ha presentado una carta de intención ante la Agencia de Planificación y Desarrollo de Salud del Estado de Alabama indicando su intención de solicitar un certificado de necesidad para un departamento de emergencias independiente en Oxford.

El proyecto propuesto sería una empresa conjunta entre el Sistema de Salud de UAB, la ciudad de Oxford y la Autoridad de Atención Médica de Oxford, con la intención de mejorar la salud de la comunidad regional.

El alcalde de Oxford, Alton Craft, dice que el crecimiento de la ciudad ha superado la infraestructura de atención médica y que la sala de emergencias independiente es necesaria para sus residentes y la región.

“Nos acercamos a UAB para cubrir esta necesidad en nuestra comunidad porque sabemos que representan una atención al paciente de clase mundial, clasificada consistentemente como una de las mejores de la nación”, dijo Craft. “Este proyecto es solo el comienzo de la transformación de la atención médica en nuestra región”.

La directora ejecutiva del Sistema de Salud de UAB, Dawn Bulgarella, dijo que el proyecto es importante porque la proximidad a la atención tiene un gran efecto en la salud general de una comunidad.

“Este proyecto amplía las opciones de atención para Oxford y las comunidades circundantes”, dijo Bulgarella. “Mejorará el acceso y apoyará la mejora continua de los resultados de salud en toda la región, lo cual es una prioridad absoluta del Sistema de Salud de UAB”.

Se darán a conocer detalles adicionales en una fecha posterior, incluyendo la ubicación de la instalación propuesta y más detalles sobre el proyecto.