Ulises Lara renuncia a la fiscalía de casos relevantes de México

Qué pasó: Ulises Lara López renunció a su cargo como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes.

Ulises Lara López renunció a su cargo como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes. Por qué importa: Lara lideraba las indagatorias clave sobre altos funcionarios vinculados al narcotráfico, incluyendo al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

Lara lideraba las indagatorias clave sobre altos funcionarios vinculados al narcotráfico, incluyendo al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. El dato clave: La dimisión ocurre tras la petición presidencial de transparentar la captura y traslado a EE.UU. de Ismael “El Mayo” Zambada.

Renuncia de Ulises Lara López sacude a la Fiscalía General

Ulises Lara López dimitió este martes como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes alegando motivos personales. La Fiscalía General de la República (FGR) aceptó la renuncia del funcionario, quien asumió esta responsabilidad el pasado 2 de enero.

La salida de Lara López genera incertidumbre en el sistema judicial de México, donde también fungía como vocero bajo la gestión de Ernestina Godoy Ramos. Hasta el momento, la dependencia federal no ha hecho público el nombre de la persona que asumirá el relevo en el puesto.

Investigaciones clave sobre Sinaloa y presiones de extradición

Lara estuvo al frente de casos de alto perfil, destacando las indagaciones de narcotráfico promovidas por Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya. La FGR ha señalado previamente que las autoridades estadounidenses no han compartido pruebas suficientes para justificar estas capturas.

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de intervencionismo los reclamos extranjeros, al tiempo que exigió informes claros sobre la captura de Ismael “El Mayo” Zambada. Este panorama de tensiones binacionales y violencia interna en Sinaloa marca un punto de inflexión tras la baja del fiscal.