Un alumno de sexto grado recibió un disparo durante una pelea entre dos mujeres

Un alumno de sexto grado recibió un disparo durante una pelea entre...

12 de mayo de 2026 – FULTONDALE, Alabama – Agencias.

Un estudiante de sexto grado recibió un disparo durante un altercado físico entre dos mujeres el lunes por la noche en Fultondale.

Las autoridades acudieron a los apartamentos Chapel Creek en Fultondale tras recibir el reporte del incidente. Según el sargento John Tanks, del Departamento de Policía de Fultondale, las dos mujeres se involucraron en una pelea física a raíz de un enfrentamiento que sus hijos habían tenido después de la escuela.

Ambas mujeres residen en el mismo complejo de apartamentos. La policía informó que la madre de la víctima se dirigió al apartamento de la sospechosa para confrontarla.

Durante la disputa, la sospechosa presuntamente sostenía un arma de fuego que se accionó, impactando a la víctima, un estudiante de sexto grado cuya identidad no ha sido revelada.

El menor fue trasladado a un hospital de la zona para recibir tratamiento médico y, de acuerdo con el reporte de la policía de Fultondale, se encuentra en condición estable.

Las autoridades no han proporcionado detalles adicionales por el momento.