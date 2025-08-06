Un análisis de MSF acusa a Israel de “asesinatos orquestados” en Gaza

6 de agosto de 2025 – Jerusalén – EFE.

Una nueva investigación de Médicos Sin Fronteras (MSF) concluye que los centros de distribución de alimentos de la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF) son sitios de “asesinatos orquestados y deshumanización”, y que deberían ser cerrados. El estudio, publicado este jueves, se basa en datos médicos y testimonios de pacientes y profesionales recogidos en dos clínicas de MSF en la Franja de Gaza.

La organización describe “violencia selectiva e indiscriminada” por parte de las fuerzas israelíes y contratistas privados estadounidenses contra palestinos hambrientos que acuden a los centros de la GHF, un grupo autorizado por Israel para distribuir comida en la zona. Ante esta situación, MSF solicita el fin de este sistema de reparto de ayuda y pide que la gestión vuelva a manos de la ONU. Además, hace un llamado a los gobiernos del mundo, especialmente al de Estados Unidos, para que dejen de financiar y apoyar a la GHF.

El Ministerio de Sanidad palestino ha reportado que cientos de personas han muerto por disparos del Ejército israelí o en tumultos en estos centros, los cuales han recibido fuertes críticas de organizaciones internacionales y de la ONU, y están ubicados en zonas bajo control militar israelí.

La directora general de MSF, Raquel Ayora, afirmó en un comunicado que en sus 54 años de operaciones, la organización rara vez ha visto un nivel tan sistemático de violencia contra civiles desarmados. Ayora denuncia que los sitios de distribución de la GHF, que se presentan como “ayuda”, se han convertido en un “laboratorio de crueldad” y exige el fin inmediato de este sistema.

En el informe, titulado “Esto no es ayuda, es un asesinato orquestado”, MSF documenta varios casos ocurridos desde que Israel permitió la entrada de alimentos a Gaza a través de este esquema militarizado. La organización describe que las familias, al no tener otra forma de conseguir comida, a menudo envían a adolescentes a estos lugares letales, ya que son los únicos con la fuerza física para hacer el viaje. Esto ha resultado en múltiples menores de edad con heridas de bala atendidos en sus clínicas. Ayora relata que han recopilado testimonios de “niños disparados en el pecho mientras buscaban comida, personas aplastadas o asfixiadas en estampidas, multitudes enteras acribilladas a balazos en los puntos de distribución”.

Los datos de MSF muestran que el 11% de las personas atendidas por heridas de bala en sus clínicas en Al Mawasi recibieron disparos en la cabeza o el cuello, y el 19% en el pecho, abdomen y espalda. En Jan Yunis, la mayoría de los heridos de bala presentaban disparos en las extremidades inferiores. MSF concluye que los patrones y la precisión de estas heridas sugieren “ataques intencionados” contra las personas en los sitios de distribución, en lugar de fuego accidental o indiscriminado. La organización califica estos sitios como un “esquema mortal” que institucionaliza la política de hambre de Israel.