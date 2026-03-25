Un enfrentamiento de varias horas termina pacíficamente en el norte de Gadsden

25 de marzo de 2026 – GADSDEN, Alabama – Agencias.

Las autoridades de Gadsden informaron que un enfrentamiento con un sospechoso armado, el cual terminó de manera pacífica, fue lo que provocó una fuerte presencia de fuerzas del orden el martes por la noche en la comunidad de Tidmore Bend.

El teniente Dusty Ford, del Departamento de Policía de Gadsden, señaló que los oficiales fueron llamados a Claire Street, en la comunidad de Tidmore Bend, para investigar un altercado alrededor de las 7:15 p.m.

Cuando los agentes llegaron, indicaron que un sospechoso, identificado como Michael Buchanan, se atrincheró dentro de una residencia y estaba armado, mostrando armas en dirección a los oficiales.

Ante el elevado riesgo, el teniente Ford dijo que se activó el Grupo Conjunto de Operaciones Especiales del Condado de Etowah (JSOG).

Durante un periodo de tres horas, la policía informó que los negociadores y los equipos tácticos trabajaron en conjunto para llevar la situación a un final seguro cuando el sospechoso se entregó sin más incidentes.

“Este resultado fue el producto de un enfoque coordinado y disciplinado con una prioridad en mente, que es proteger la vida”, expresó el teniente Ford. “Estamos agradecidos con las agencias que integran el JSOG, el equipo SWAT de nuestro condado, y su continuo compromiso con el profesionalismo, la moderación y la seguridad de nuestra comunidad”.

Buchanan fue puesto bajo custodia e ingresado en la cárcel del condado de Etowah con cargos pendientes.