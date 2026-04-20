Un estudiante fue trasladado al hospital tras un accidente de autobús escolar en Midfield

Un estudiante fue trasladado al hospital tras un accidente de autobús escolar...

20 de abril de 2026 – MIDFIELD, Alabama – Agencias.

Un estudiante fue trasladado a un hospital local tras un accidente de autobús escolar ocurrido el lunes por la tarde en Midfield.

El estudiante fue llevado al hospital para observación, según Ruben Morris, director de la Escuela Secundaria de Aeroespacial y Aviación de Alabama.

El accidente ocurrió poco antes de las 4 p.m. cerca de la intersección de Grants Street y Bessemer Super Highway.

No se reportaron heridos graves ni se proporcionaron detalles sobre el estudiante trasladado al hospital.

El director Morris indicó que el autobús suele transportar entre 25 y 30 estudiantes.

Morris agregó que se contactó a los padres de los demás estudiantes que viajaban en el autobús y que otros autobuses los llevaron a casa.

Según Morris, un automóvil se incorporó a la vía delante del autobús en una intersección.