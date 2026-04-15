Un gran logro para la junta escolar de la ciudad de Tuscaloosa

15 de abril de 2026 – TUSCALOOSA, Alabama – Agencias.

La junta escolar de la ciudad de Tuscaloosa recibió un reconocimiento nacional esta semana.

COGNIA es una organización gubernamental sin fines de lucro que acredita a los distritos escolares de todo el país. Esta fue la primera vez que la junta escolar de la ciudad de Tuscaloosa recibió este reconocimiento.

El honor se basó en ciertos indicadores, como la eficacia de la gestión del distrito escolar por parte de la junta.

El superintendente, Dr. Mike Daria, y el presidente de la junta escolar, Eric Wilson, afirman que este es un logro muy importante.

“Fue absolutamente increíble. Valoramos un proceso como este porque fomenta la mejora continua. Nuestra junta, al igual que nuestro sistema escolar, busca mejorar cada día, y esto nos impulsó a seguir mejorando”, dijo el Dr. Daria.

“Hemos visto el crecimiento y el progreso, pero que una tercera parte independiente, especialmente del nivel de COGNIA, nos guíe a través del proceso, es un gran logro”, dijo Wilson. El distrito escolar de la ciudad de Tuscaloosa tiene alrededor de 11.000 estudiantes.