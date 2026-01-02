Un hombre de 71 años murió en un incendio en su casa en Nochevieja

Un hombre de 71 años murió en un incendio en su casa...

2 de enero de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Un hombre de 71 años falleció en un incendio en una casa de Birmingham la víspera de Año Nuevo.

La Oficina Forense del Condado de Jefferson identificó a la víctima como Carl Alphonas Knight.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Birmingham acudió al incendio en el bloque 4600 de Terrace R alrededor de las 2:30 p. m.

Knight fue trasladado al Hospital de la UAB, donde falleció poco después.

La Oficina del Jefe de Bomberos de Birmingham está investigando la causa y el origen del incendio, y el Departamento de Policía de Birmingham está investigando las circunstancias de la muerte.