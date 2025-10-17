Un hombre de Huntsville enfrenta cargos después de una semana de robos

17 de octubre de 2025 – HUNTSVILLE, Alabama – Agencias.

Un hombre enfrenta cargos de robo después de una serie de lo que las autoridades llaman robos de “aplastar y agarrar” que duraron una semana, dijo el Departamento de Policía de Huntsville.

El lunes, el HPD informó que los oficiales acudieron a un negocio en Memorial Parkway, donde se había roto la puerta de vidrio del frente y se había robado mercancía.

La policía dijo que tres negocios más fueron robados el miércoles 15 de octubre de manera similar.

El HPD dijo que con la ayuda del Centro Multiagencial contra el Crimen del Norte de Alabama, los investigadores obtuvieron un video del sospechoso, Gregory Antwon McCreary, de 37 años. Posteriormente se localizó el número de placa de un vehículo cerca de las cuatro escenas del crimen a través de la red de lectores de matrículas de la policía.

Alrededor de la 1:30 a. m. del viernes 17 de octubre, el HPD dijo que los agentes detuvieron el vehículo en University Drive. En el interior se encontró evidencia de los robos, lo que vincula a McCreary con los incidentes.

Ha sido acusado de dos cargos de robo en tercer grado y el HPD dijo que hay más cargos pendientes.