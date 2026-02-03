Un hombre fue arrestado tras presuntamente agredir a un agente de ICE en Alabaster

Un hombre fue arrestado tras presuntamente agredir a un agente de ICE...

3 de febrero de 2026 – ALABASTER, Alabama – Agencias.

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) resultó herido el lunes por la mañana en Alabaster mientras intentaba entregar una notificación a un individuo en lo que describieron como un operativo de control selectivo.

Funcionarios informaron que se produjo un altercado mientras los agentes federales buscaban a la persona en Shady Acres Lane.

La mujer herida, una agente de ICE no identificada, fue atendida por un departamento de bomberos local. Las autoridades indicaron que se encuentra fuera de peligro.

Los agentes de ICE en el lugar contaron con el apoyo de autoridades locales de Birmingham, Helena y Alabaster.

El martes por la mañana, 3 de febrero, el ICE comunicó que José Emilio Ba-Ruiz, un extranjero ilegal con antecedentes penales originario de México, agredió a la agente de ICE mientras intentaba evadir el arresto.

Según el ICE, Ba-Ruiz huyó de la escena tras la presunta agresión a la oficial, pero fue localizado y arrestado más tarde ese mismo día con el apoyo de agentes de la ley federales y locales.