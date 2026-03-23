Un hombre muerto y otros tres heridos en un choque en el condado de Blount

Un hombre muerto y otros tres heridos en un choque en el...

23 de marzo de 2026 – CONDADO DE BLOUNT, Alabama – Agencias.

Un hombre de 62 años falleció tras un accidente múltiple en el condado de Blount.

Según la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama (ALEA), el accidente ocurrió en la carretera estatal 75 de Alabama, cerca de Rocky Mountain Road, a las 8:23 a. m. del lunes 23 de marzo.

ALEA informó que Paul G. Johnson, residente de Altoona, resultó gravemente herido cuando su Chevrolet Equinox 2019 fue impactado por un Lexus IS 350 2022. Tras el impacto del Lexus, una Toyota Tundra 2015 también chocó contra el auto de Johnson.

El conductor del Lexus fue trasladado en helicóptero al Hospital Universitario de Alabama (UAB), donde también se llevó a Johnson para recibir tratamiento. Sin embargo, Johnson falleció a causa de sus heridas. Se desconoce el estado del conductor del Lexus.

Según ALEA, un niño de 2 años y otro de 8 meses que viajaban como pasajeros en la Toyota Tundra también resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital de la zona para recibir tratamiento.

La División de Patrulla de Carreteras de ALEA está investigando las circunstancias del accidente.