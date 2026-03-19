Un jurado declara a Ibraheem Yazeed culpable del asesinato de Aniah Blanchard

19 de marzo de 2026 – TUSKEGEE, Alabama – Agencias.

Un jurado ha declarado a Ibraheem Yazeed culpable de asesinato y asesinato por imprudencia criminal (felony murder) en el juicio por el asesinato de la nativa de Homewood, Aniah Blanchard.

Blanchard desapareció en octubre de 2019 tras ser vista por última vez en una gasolinera en Auburn, Alabama. Ella asistía al South Union State Community College. Fue reportada como desaparecida al día siguiente de ser vista por última vez. Unos días después, su coche fue encontrado abandonado y dañado en un complejo de apartamentos en Montgomery.

Yazeed fue identificado como sospechoso en noviembre de 2019. Fue visto en las mismas imágenes de vigilancia en las que se vio a Blanchard por última vez, al mismo tiempo que ella estaba allí. Según la policía, en el momento de la desaparición de Blanchard, Yazeed estaba en libertad bajo fianza por cargos de secuestro e intento de asesinato que supuestamente ocurrieron en Montgomery a principios de 2019.

Las autoridades arrestaron a Yazeed en el condado de Escambia, Florida, el 8 de noviembre de 2019. Fue extraditado de regreso al condado de Lee en Alabama por un cargo de secuestro en primer grado.

Los documentos judiciales revelaron que se encontraron pruebas de sangre “indicativas de que alguien sufrió una lesión potencialmente mortal” en el compartimento del pasajero del vehículo. Se determinó que era la sangre de Blanchard y un testigo afirmó haber visto a Yazeed obligando a Blanchard a entrar en un vehículo la noche de su desaparición. A Yazeed se le negó la fianza y se le ordenó proporcionar muestras de ADN para ayudar en la investigación.

Un segundo sospechoso, Antwon “Squirmy” Fisher, fue arrestado en Montgomery el 22 de noviembre de 2019 y acusado de secuestro en primer grado.

A Fisher se le negó inicialmente la fianza por su papel, pero luego fue revocada y su fianza se fijó en 50,000 dólares. Se reveló en el tribunal que Fisher proporcionó transporte a Yazeed y ayudó a deshacerse de las pruebas.

El 25 de noviembre de 2019, la policía encontró restos humanos en una zona boscosa del condado de Macon, Alabama. Dos días después, las autoridades confirmaron que los restos eran de Blanchard. Una autopsia confirmó que Blanchard murió por una herida de bala.

El mismo día que se encontraron los restos, un tercer sospechoso, David Johnson Jr., fue arrestado y acusado de entorpecer la acción de la justicia. El testimonio en el tribunal reveló que Johnson y Fisher eran compañeros de habitación y, según se informa, Fisher llevó a Yazeed a Florida tras el secuestro de Blanchard.

En diciembre de 2019, Yazeed fue acusado de asesinato capital.

Más de seis años después de la muerte de Blanchard, el 10 de marzo de 2026, finalmente comenzó el juicio de Yazeed. El juicio se llevó a cabo en el condado de Macon, ya que es allí donde se encontraron sus restos. Yazeed fue acusado de dos cargos de asesinato capital, uno por secuestro y otro por robo.

Los fiscales dijeron durante el juicio de Yazeed que el ADN y las pruebas balísticas del coche sugieren que le dispararon en el asiento del pasajero antes de ser llevada a una zona boscosa en el condado de Macon, donde le dispararon de nuevo en la cabeza.

Hubo un cargo adicional de asesinato capital relacionado con el hecho de que Yazeed supuestamente disparó y mató a Blanchard mientras estaba dentro de su vehículo. Antes de que comenzaran los argumentos finales el martes 17 de marzo, los fiscales estatales pidieron al juez que desestimara este tercer cargo.

Las deliberaciones comenzaron el miércoles por la mañana, 18 de marzo a las 9:30 a.m. El veredicto de culpabilidad se dio el jueves 19 de marzo. La audiencia de sentencia de Yazeed ha sido fijada para el jueves 7 de mayo a las 10 a.m.

A lo largo del caso y en el tiempo previo a este, los fiscales dijeron que buscarían la pena de muerte. Según el exfiscal de distrito adjunto del condado de Montgomery, Josh Jones, dado que Yazeed no recibió un veredicto de culpabilidad por asesinato capital, la pena de muerte está descartada.