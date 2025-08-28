Un manifestante muerto y 600 detenidos en protestas violentas en Indonesia

28 de agosto de 2025 – Yakarta – EFE.

Una persona ha fallecido y alrededor de 600 han sido detenidas durante las protestas en Yakarta, Indonesia. La víctima, un conductor de la aplicación GoJek, fue atropellado por un vehículo de la policía durante una de las manifestaciones frente al Parlamento.

La movilización, organizada por sindicatos y grupos estudiantiles, tenía como objetivo exigir mejoras en las condiciones laborales y mostrar rechazo a un reciente aumento salarial de los diputados, que ahora ganarán alrededor de 14.000 dólares al mes. La indignación pública ha crecido al comparar este aumento con los bajos ingresos de la mayoría de la población.

El jefe de la Policía de Yakarta, Asep Edi Suheri, confirmó la detención del oficial implicado en el atropello mortal y aseguró que será investigado. En sus declaraciones, afirmó que se tomarán medidas enérgicas contra cualquier miembro que haya cometido una infracción durante el incidente.

Un video del incidente, que circula en redes sociales, muestra a un vehículo blindado de la policía a alta velocidad impactando contra el manifestante. Este lamentable suceso ha intensificado la tensión en la capital, donde se esperan nuevas protestas.

El Instituto de Asistencia Jurídica de Yakarta, una oenegé que ayuda a activistas, informó que alrededor de 600 manifestantes permanecen bajo custodia policial. Las detenciones se produjeron durante las protestas, que han incluido enfrentamientos con las fuerzas del orden.

Además de oponerse al aumento salarial de los diputados, los sindicatos demandan reformas laborales significativas, como el fin de la externalización de servicios, la exención de impuestos para los trabajadores de bajos ingresos y la garantía del pago de vacaciones, entre otras peticiones.