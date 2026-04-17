Un muerto tras accidente en el condado de Jefferson

17 de abril de 2026 – CONDADO DE JEFFERSON, Alabama – Agencias.

Una persona falleció tras un accidente de tránsito ocurrido el viernes en el condado de Jefferson.

Las autoridades del condado de Jefferson informaron que dos personas fueron trasladadas al Hospital de la UAB tras un accidente entre dos vehículos en el bloque 2200 de Morris Majestic Road.

Según las autoridades, una persona falleció a consecuencia de las heridas sufridas en el accidente.

La investigación del accidente continúa en curso.