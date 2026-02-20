Un muerto y cinco heridos en un accidente en la autopista 53 de AL

Un muerto y cinco heridos en un accidente en la autopista 53...

20 de febrero de 2026 – HUNTVILLE, Alabama – Agencias.

Los funcionarios de HEMSI dicen que una persona murió y varias más resultaron heridas después de un accidente en la autopista 53 de Alabama.

El portavoz de HEMSI, Don Webster, dijo que una mujer murió en el accidente mientras que otras cinco fueron trasladadas a los Servicios de Trauma del Hospital Huntsville. Webster dijo que una de esas cinco personas se encuentra en condición crítica, mientras que las otras cuatro aún están siendo evaluadas.

El Departamento de Policía de Huntsville dijo que dos de esos cuatro sufrieron heridas graves, mientras que los dos restantes sufrieron lo que la policía llamó heridas menores.

Webster dijo que el accidente ocurrió en la intersección de AL 53 y Grizzard Road alrededor de las 7:31 p.m.

El HPD dijo que la intersección estaba cerrada a las 7:40 p.m. debido a un accidente en la zona.

El departamento dijo que dos vehículos estuvieron involucrados en el accidente. Las autoridades dijeron que los hallazgos preliminares en el lugar muestran que un vehículo estaba girando a la izquierda en Grizzard Road y no cedió el paso a un vehículo que viajaba hacia el norte por la 53, lo que provocó el accidente.