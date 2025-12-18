Un muerto y otro herido tras accidente en la autopista 431 en Huntsville

Un muerto y otro herido tras accidente en la autopista 431 en...

18 de diciembre de 2025 – HUNTSVILLE, Alabama – Agencias.

Los funcionarios de HEMSI dicen que un hombre murió y otro resultó herido después de un accidente en la autopista 431 el jueves por la tarde.

El portavoz de HEMSI, Don Webster, dijo que el accidente ocurrió alrededor de las 5:41 p.m. el jueves en el bloque 5000 de la autopista 431 S entre Dug Hill Road y Crove Creek Road en la base de Monte Sano.

Dijo que el accidente se produjo cuando dos vehículos chocaron de frente. Webster dijo que el conductor de uno de los vehículos fue declarado muerto en el lugar.

Según Webster, el hombre del otro automóvil fue trasladado al Hospital Huntsville en condición estable.