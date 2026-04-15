Un muerto y un agente herido tras un tiroteo en el condado de Lee

Un muerto y un agente herido tras un tiroteo en el condado...

15 de abril de 2026 – CONDADO DE LEE, Alabama – Agencias.

Una persona falleció tras un tiroteo en el que participaron agentes del condado de Lee en Loachapoka el miércoles por la noche.

El sheriff del condado de Lee, Jay Jones, informó que el tiroteo ocurrió alrededor de las 5:34 p.m. mientras los agentes ejecutaban una orden de arresto por violación en una residencia ubicada en el bloque 900 de la carretera del condado 188 en Loachapoka.

Las autoridades acudieron al lugar tras recibir una notificación de un agente de enlace escolar de la preparatoria de Loachapoka sobre incidentes recurrentes de agresión sexual que involucraban a una mujer y su novio.

Según la oficina del sheriff, la víctima informó al agente de enlace escolar que su novio la había retenido contra su voluntad y la había agredido sexualmente en repetidas ocasiones.

El agente de enlace escolar notificó a la unidad de investigaciones, la cual inició una investigación de inmediato.

Tras una investigación preliminar, Jones indicó que la oficina del sheriff reunió suficiente información para establecer causa probable y emitir una orden de arresto por violación en primer grado, un delito grave de clase A. La Oficina del Sheriff del Condado de Lee informó que confrontaron al sospechoso en la casa ubicada en la Carretera del Condado 188, donde este comenzó a dispararles.

Durante el tiroteo, un agente resultó herido en el brazo y el sospechoso murió abatido.

Las autoridades también indicaron que un niño de 3 años se encontraba en el lugar cuando ocurrió el tiroteo, pero resultó ileso.

Ningún otro agente resultó herido durante el incidente.

El sospechoso es un hombre hispano adulto. Jones declaró que no se dispone de más información sobre el sospechoso.

Se espera que la Oficina Estatal de Investigación de la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama lleve a cabo su propia investigación sobre el incidente.