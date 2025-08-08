Un policía herido en un tiroteo en la Universidad Emory de Atlanta muere

8 de agosto de 2025 – Nueva York – EFE.

Un agente de policía que resultó herido de bala durante un tiroteo en el campus de la Universidad Emory de Atlanta ha muerto. El incidente ocurrió frente a la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. Según el Departamento de Policía del Condado de DeKalb, el oficial respondió a la llamada de emergencia como estaba entrenado y, lamentablemente, perdió la vida en el cumplimiento de su deber. Las autoridades no han revelado su nombre.

El agente fallecido estaba casado y tenía dos hijos, además de un tercero que venía en camino. Durante una conferencia de prensa, Lorraine Cochran-Johnson, directora ejecutiva del Condado de DeKalb, lamentó la tragedia y expresó que la muerte del oficial deja a una esposa sin marido y a tres hijos sin padre, incluido el que aún no ha nacido.

El alcalde de Atlanta, Andre Dickens, confirmó que ningún civil resultó herido en el tiroteo. Por otro lado, la policía de Atlanta informó que el sospechoso, un hombre blanco que abrió fuego en una farmacia del campus, también murió. Sin embargo, las autoridades aún no han podido determinar si su muerte fue por suicidio o si la causó la bala de un oficial.

Aunque el FBI está investigando lo sucedido, la policía aún no ha podido confirmar si el motivo del ataque era apuntar específicamente al CDC. Durante el incidente, se reportaron disparos en las ventanas del centro. El alcalde Dickens también destacó que los 92 niños que se encontraban en una guardería dentro del campus de los CDC están a salvo y fuera de peligro.

Susan Monarez, directora de los CDC, rindió homenaje al valiente agente en sus redes sociales, manifestando la consternación de su equipo por el ataque. En su mensaje, explicó que el campus Roybal permanece cerrado mientras las autoridades investigan, y detalló que el hombre armado disparó contra al menos cuatro edificios de los CDC, lo que provocó que un agente perdiera la vida y otro resultara herido.

El tiroteo llevó a la Universidad Emory a emitir una alerta en redes sociales advirtiendo sobre un “tirador activo”. La Oficina de Preparación y Respuesta ante Eventos Críticos de la universidad emitió un mensaje en X con instrucciones de seguridad, instando a las personas a “CORRER, ESCONDERSE, LUCHAR” y a evitar la zona mientras la policía controlaba la situación.