Una discusión en University Drive termina con un hombre herido y otro arrestado

Una discusión en University Drive termina con un hombre herido y otro...

21 de agosto de 2025 – HUNTSVILLE, Alabama – Agencias.

Un hombre de Huntsville ha sido acusado de agresión tras cortar a otro hombre con un cuchillo después de una discusión el miércoles.

La policía de Huntsville respondió a un reporte de agresión en curso en la cuadra 2600 de University Drive alrededor de las 5 p.m.

Al llegar, los agentes encontraron a un hombre herido con un corte hecho con un cuchillo. La policía de Huntsville dijo que las heridas del hombre no se consideran mortales.

La investigación de la policía determinó que una discusión entre el sospechoso y la víctima llevó a que el sospechoso usara un cuchillo para herir a la víctima.

La policía identificó al sospechoso como Deandre Cortez Pride, de 35 años y residente de Huntsville. Las autoridades recopilaron pruebas en el lugar que proporcionaron a las fuerzas del orden una descripción de Pride.

Poco después, Pride fue localizado en un vecindario cercano. El cuchillo utilizado en el incidente también fue recuperado por la policía de Huntsville.

Pride fue arrestado y acusado de agresión en segundo grado (no familiar, con cuchillo) y allanamiento de morada en tercer grado (entrar/permanecer en una propiedad). Fue ingresado en la cárcel del condado de Madison.