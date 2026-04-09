Una estafa de Apple Pay vía SMS estuvo a punto de costar 15.000 dólares a una usuaria

9 de abril de 2026 – California – Agencias.

El auge de los fraudes digitales ha alcanzado un nuevo nivel de sofisticación con el reciente caso de Dorothea, una usuaria que estuvo a punto de perder 15,000 dólares tras recibir un mensaje de texto fraudulento. La estafa comenzó con una notificación supuestamente enviada por Apple Pay, alertando sobre un cargo no reconocido de 144 dólares en una tienda de California. A pesar de que la víctima ni siquiera utilizaba dicho servicio de pago, el instinto de resolver el problema rápidamente la llevó a marcar el número de contacto proporcionado en el mensaje, conectándola directamente con un estafador profesional.

Una vez iniciada la llamada, el criminal desplegó una táctica de manipulación psicológica basada en la autoridad y la confianza. El estafador demostró tener acceso a información personal detallada de la víctima, obtenida probablemente de filtraciones de datos previas, y se identificó como un agente que trabajaba en conjunto con el FBI y la FDIC. Bajo el pretexto de proteger su capital, convenció a la mujer de que su dinero corría peligro y que la única forma de salvaguardarlo era retirando una suma importante en efectivo para trasladarla siguiendo sus instrucciones.

La presión sobre Dorothea aumentó cuando el delincuente le ordenó mantener la comunicación abierta mientras ella se dirigía a su sucursal bancaria. El plan incluía instrucciones específicas sobre cómo mentir a los empleados del banco, sugiriendo que alegara la compra de un vehículo para justificar el retiro de 15,000 dólares. Este aislamiento forzado y el control constante sobre los movimientos de la víctima son marcas características de las estafas modernas, diseñadas para evitar que el usuario tenga tiempo de reflexionar o consultar con terceros.

Afortunadamente, el desenlace de esta historia cambió gracias a un momento de lucidez al llegar a la entidad financiera. Al reconocer a una empleada de confianza, Dorothea decidió confesar su incomodidad con la situación en lugar de seguir las órdenes del estafador. La empleada bancaria identificó de inmediato el engaño y le ordenó colgar el teléfono. A pesar de que los criminales intentaron contactarla nuevamente desde múltiples números tras el corte de la llamada, la intervención oportuna evitó que el fraude se consumara.

Este tipo de incidentes resalta cómo los delincuentes ya no solo dependen de trucos tecnológicos, sino que explotan el comportamiento humano ante situaciones de urgencia. Al utilizar nombres de marcas respetadas y simular emergencias financieras, logran que las personas actúen de manera impulsiva. Los expertos advierten que ninguna institución legítima, ya sea tecnológica o gubernamental, solicitará nunca el retiro de efectivo o transferencias de este tipo para “proteger” una cuenta, ni pedirá a los usuarios que oculten información a sus propios bancos.

Para evitar caer en estas redes, se recomienda desconfiar de cualquier mensaje de texto que incluya un número telefónico para resolver cargos sospechosos; lo ideal es buscar siempre los canales oficiales de contacto de forma independiente. Mantener la calma y hacer una pausa antes de actuar puede ser la diferencia entre mantener los ahorros a salvo o perderlos definitivamente. El caso de Dorothea sirve como un recordatorio crítico de que, en la era de la hiperconectividad, la mejor defensa sigue siendo la precaución y el escepticismo ante las comunicaciones no solicitadas.