Una mujer choca contra árboles tras robar un Chick-fil-A y apostar el botín

7 de enero de 2026 – LEEDS, Alabama – Agencias.

Una mujer se encuentra bajo custodia tras haber utilizado presuntamente gas pimienta para robar en el Chick-fil-A de Leeds a principios de enero. La policía afirmó que la situación no terminó ahí: posteriormente utilizó el dinero para apostar en un casino.

Kaudija Haynes, de 32 años, se encuentra actualmente en la cárcel del condado de Elmore y enfrenta cargos de robo, hurto de propiedad y poner en peligro a terceros de forma imprudente.

La policía de Leeds informó que el suceso ocurrió poco después de las 9:00 a. m. del viernes 2 de enero, cuando Haynes llegó al Chick-fil-A en Ashville Road. Utilizó gas pimienta y le ordenó al empleado del autoservicio que le entregara la bolsa que contenía el dinero. El empleado entregó la bolsa y, según la policía de Leeds, Haynes abandonó el estacionamiento conduciendo de manera temeraria y poniendo en peligro la vida de otras personas.

El jefe de policía de Leeds, Paul Irwin, señaló que localizaron a Haynes en el Casino Wind Creek en Wetumpka, presuntamente apostando con el dinero del robo. Irwin explicó que pudieron rastrearla gracias a las grabaciones de video.

“Cuando llegamos allí, pudimos obtener la información de su vehículo, revisar el video y usar tecnología para identificarla casi de inmediato”, afirmó Irwin.

La policía de Wetumpka y el Departamento de Policía Tribal de los Indios Poarch Creek también fueron llamados para prestar apoyo.

“Para cuando la localizaron, ella estaba saliendo del casino. Se resistió al arresto”, dijo Irwin. “Saltó a su vehículo y huyó. Poco tiempo después, se salió de la carretera y chocó contra unos árboles”.

Tras su liberación de la cárcel del condado de Elmore, Haynes será trasladada a la cárcel del condado de St. Clair bajo cargos de robo en primer grado, poner en peligro a terceros de forma imprudente y hurto de propiedad en cuarto grado.

Irwin destacó que, en este escenario, el empleado de Chick-fil-A tomó la decisión correcta al entregar el dinero, tal como indica el entrenamiento de la empresa para estos casos.

“Se supone que deben entregarles el dinero o lo que sea que intenten llevarse para que nadie resulte herido. Y eso es lo principal, nadie resultó herido en este caso”, comentó Irwin.

Asimismo, el jefe de policía resaltó que la tecnología ha ayudado a combatir el crimen más que nunca: “Creo que esa es la razón por la que el crimen ha bajado a nivel nacional; es por la capacidad que tenemos de usar la tecnología para ayudar a capturar a estos perpetradores y hacer nuestras comunidades más seguras”.

Tras este robo, Irwin informó que los empleados de Chick-fil-A en la ubicación de Ashville Road ya no tendrán que cargar bolsas de efectivo.