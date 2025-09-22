Una mujer del condado de Blount se declara culpable de trata de una niña de 4 años

Una mujer del condado de Blount se declara culpable de trata de...

22 de septiembre de 2025 – CONDADO DE BLOUNT, Alabama – Agencias.

Una mujer de Cropwell ha sido sentenciada después de declararse culpable de múltiples cargos de delitos graves que, según los fiscales, están relacionados con recibir dinero de un hombre para que una niña de 4 años realizara actos sexuales con él.

Amy Floyd Morgan fue sentenciada a prisión después de declararse culpable de trata de personas en primer grado, facilitar el viaje de una menor para un acto sexual ilegal y dos cargos de conspiración para cometer abuso sexual de una menor de 12 años.

Morgan recibió una sentencia de 25 años por los cargos de trata de personas y facilitar el viaje, y 20 años por cada cargo de conspiración.

La fiscal de distrito del condado de Blount, Pamela Casey, dijo que Morgan y Rama Ray “Sonny” Erramraju fueron arrestados e imputados en 2017.

Morgan fue acusada formalmente de llevar a una niña de 4 años a un hotel en Oneonta para tener contacto sexual con Erramraju.

Erramraju fue declarado culpable por un jurado del condado de Blount en abril de 2019 de abuso sexual de una menor de 12 años, además de cargos de trata de personas y facilitar viajes. Un juez lo sentenció a 30 años de prisión.

La fiscal de distrito Casey dijo que durante el juicio de Erramraju, presentó pruebas de que Morgan organizó encuentros de sexo a cambio de dinero con Erramraju y que él le pagó más dinero para facilitar el contacto sexual con la niña de 4 años.

El caso de Morgan estaba programado para ir a juicio el 5 de octubre de 2025. Casey dijo que el caso se retrasó varias veces por múltiples razones, incluidos los cierres de los tribunales debido a la pandemia de COVID-19 y los procedimientos de competencia mental.