Una mujer y su perro mueren en un incendio en una casa en el sur de Alabama

Una mujer y su perro mueren en un incendio en una casa...

6 de agosto de 2025 – Alabama – Agencias.

Una mujer y su perro murieron el miércoles por la mañana en el sur de Alabama a causa de las heridas sufridas en el incendio de una casa.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Mobile declaró que los bomberos respondieron a la residencia alrededor de las 7:30 a.m., donde la mujer y un perro estaban atrapados en el interior.

La policía identificó a la mujer como Elizabeth Dixon, de 76 años.

Los bomberos lograron rescatar a Dixon de la parte trasera de la casa en llamas y comenzaron a atenderla.

El perro, sin embargo, murió debido a la inhalación de humo.

“Los médicos de los bomberos iniciaron la reanimación cardiopulmonar en el patio trasero antes de subir rápidamente a la víctima y transportarla a un hospital de la zona, donde tenía un pulso viable al momento de la transferencia de cuidados”, dijo el MFRD.

Pero, según tanto el departamento de bomberos como el Departamento de Policía de Mobile, Dixon murió a causa de sus heridas.

Un bombero también resultó herido en el lugar del incendio y fue tratado por quemaduras.

“La causa del incendio sigue bajo investigación, pero la escena indica que el fuego comenzó accidentalmente”, dijo el departamento de bomberos.