Una mujer y un sospechoso mueren en un tiroteo en el condado de Blount

Una mujer y un sospechoso mueren en un tiroteo en el condado...

19 de marzo de 2026 – Condado de Blount, Alabama – Agencias.

La Oficina del Sheriff del Condado de Blount está investigando un tiroteo mortal que ocurrió el jueves 19 de marzo cerca de Mountain Lake Road en el área de Hayden.

Los agentes acudieron a la escena tras el reporte de una mujer que había sido asesinada a tiros.

Durante la respuesta, el sospechoso entró en contacto con un agente que respondía al llamado. El sospechoso disparó al agente, y el agente devolvió el fuego, según el Departamento del Sheriff del Condado de Blount.

En este momento, se desconoce si el sospechoso fue alcanzado durante ese intercambio. El agente no resultó herido. El sospechoso huyó de la escena.

A su llegada, los agentes y oficiales de múltiples agencias del condado de Blount, junto con agencias estatales y federales, comenzaron a asegurar la escena y a buscar al sospechoso.

Las fuerzas del orden continuaron registrando el área y más tarde localizaron al sospechoso y el vehículo del sospechoso en una zona boscosa a aproximadamente una milla de la escena original. El sospechoso fue encontrado muerto por lo que parecía ser una herida de bala autoinfligida.

Esta sigue siendo una investigación activa y en curso.

Se alienta a cualquier persona que tenga información relacionada con este incidente a ponerse en contacto con la Oficina del Sheriff del Condado de Blount.

La investigación sobre el tiroteo en el que se vio involucrado el oficial ha sido entregada a la Oficina de Investigaciones del Estado de la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama.