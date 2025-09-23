Una pintura robada por un oficial nazi en Argentina queda bajo custodia del Supremo

23 de septiembre de 2025 – Buenos Aires – EFE.

El cuadro “Retrato de una dama”, que fue robado por un oficial nazi a un galerista judío durante la Segunda Guerra Mundial y hallado recientemente en Argentina, ha sido puesto bajo la custodia de la Corte Suprema en Buenos Aires. Fuentes judiciales confirmaron este martes que la obra permanecerá en este lugar mientras se decide su destino final.

La pintura, del artista italiano Giuseppe Ghislandi, fue trasladada este lunes a Buenos Aires en una operación que incluyó a expertos en conservación para garantizar su seguridad. El cuadro ahora se encuentra en el Palacio de Tribunales, con medidas de seguridad especiales. El juez federal del caso, Santiago Inchausti, señaló que se trata de un bien de gran valor histórico y cultural que requiere de precauciones particulares, y que su caso involucra tanto leyes argentinas como internacionales, además de relaciones diplomáticas con otros países.

La obra, que fue confiscada de la galería del comerciante judío Jacques Goudstikker en Ámsterdam, fue encontrada en agosto en la residencia de Patricia Kadgien en Mar del Plata. Patricia es la hija de Friedrich Gustav Kadgien, un alto jerarca nazi que se mudó a Argentina después del final de la guerra y falleció en Buenos Aires en 1978.

Kadgien es señalado como uno de los principales responsables de la apropiación de numerosas obras de arte que fueron saqueadas o vendidas a la fuerza a judíos holandeses, incluyendo varias piezas de la colección de Goudstikker. Se sospecha que él mismo introdujo de contrabando el cuadro en Argentina cuando huyó de Alemania.

Patricia Kadgien y su esposo, quienes heredaron la pintura y son investigados por encubrimiento por ocultar la obra a la justicia, entregaron el cuadro a las autoridades el pasado 3 de septiembre. La pieza fue cuidadosamente embalada y transportada a baja velocidad, con estricto control de temperatura y humedad para protegerla de cualquier daño.

La obra ha sido colocada en una sala adyacente al lugar donde se están analizando y escaneando los más de 4,600 carnés del “Deutsche Arbeitsfront” y 400 libretas de la Unión Alemana de Gremios que fueron descubiertos en mayo en el subsuelo del Palacio de Tribunales. Este salón y la oficina de los carnés cuentan con un acceso biométrico, cámaras de seguridad y vigilancia policial constante.