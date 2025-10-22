Una solución de segunda mano para los precios alarmantes de Halloween

22 de octubre de 2025 – HUNTSVILLE, Alabama – Agencias.

A poco más de una semana de Halloween, los alarmantes precios en las cajas registradoras están disuadiendo a algunos estadounidenses de comprar artículos nuevos. Los elevados aranceles están encareciendo los artículos navideños fabricados en el extranjero, especialmente en China.

Los precios están subiendo en toda la tienda Spirit Halloween debido al arancel del 30% sobre las importaciones chinas. En un comunicado, el director ejecutivo, Steven Silverstein, declaró:

“El impacto de los aranceles sobre estos productos será significativo. Al igual que muchos minoristas, estamos trabajando arduamente para gestionar estos desafíos mediante un enfoque multifacético. Adoptamos una perspectiva a largo plazo, sin perder el enfoque en el crecimiento”.

Según un informe de Neilson IQ, el 55% de los millennials y el 42% de la generación Z están recurriendo a artículos de Halloween de segunda mano ó hechos a mano para ahorrar dinero. En Thrift Mart en Huntsville, el gerente de la tienda, Matthew McGowan, afirmó que los disfraces se están agotando este año.

“Creo que la mayor parte se debe a los precios actuales, porque definitivamente son mucho más comparables que en otras tiendas”, dijo.

El gerente de temporada de The Saving Way, Johnathan Moore, comentó que este año han vendido miles de disfraces.

“Hemos vendido muchísimos”, dijo. “Sé que nuestras ventas son más altas que en años anteriores”.

Según la Asociación Nacional de Minoristas, este año se espera que los consumidores gasten un promedio de $37.62 en un disfraz. Eso representa un aumento del 11% con respecto al año pasado.

Moore afirmó que la asequibilidad atrae a la gente a la tienda.

“La gente está intentando reutilizar las cosas, readaptarlas más ahora que en años anteriores, quizás con los aumentos de precios y todo eso”, dijo. “Sé que estaban entusiasmados con nuestros precios, sobre todo por lo bajos que son en comparación con el precio de venta al público”.

McGowan dijo que ha estado vendiendo alrededor de 100 disfraces al día.

“Muchos niños salen simplemente por el disfraz infantil de siempre, cosas así, lo que sea popular en Walmart y otros lugares”, dijo, “y luego, los adultos, tienden a combinar muchas cosas diferentes y crear sus propios disfraces”.

El lunes, el presidente Trump amenazó con imponer aranceles de hasta el 155 % a los productos chinos a partir del 1 de noviembre a menos que Pekín acepte un nuevo acuerdo comercial.