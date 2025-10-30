United Way da subvenciones a ONG para alimentar a necesitados

30 de octubre de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

United Way del centro de Alabama ofrece subvenciones a organizaciones sin fines de lucro locales, para garantizar que tengan alimentos para distribuir, ya que se acerca la suspensión de los beneficios del programa SNAP.

Candace O’Neil, vicepresidenta de Participación Comunitaria de United Way del centro de Alabama, declaró: “Cualquier interrupción inesperada en los sistemas de apoyo puede generar dificultades inmediatas, especialmente para las familias que ya se esfuerzan por llegar a fin de mes”.

Nunca habíamos visto algo así a esta escala: los beneficios del programa SNAP podrían recortarse para familias en todo el país, incluso aquí mismo.

Si no te afecta a ti, conoces a alguien que lo necesita. Aproximadamente 1 de cada 7 personas en Alabama depende de los fondos del programa SNAP para comprar alimentos.

O’Neil añadió: “Hemos recibido más llamadas a nuestra línea de ayuda 2-1-1, así que sabemos que hay personas que necesitan ayuda”.

Más personas recurrirán a bancos de alimentos y otras organizaciones sin fines de lucro para obtener comida.

“Tenemos disponibles subvenciones de emergencia en nuestro sitio web, donde las organizaciones sin fines de lucro y los proveedores locales de servicios de alimentación pueden solicitarlas. Esto les ayudará a mantener sus despensas abastecidas y, así, poder ayudar a la mayor cantidad de personas posible”, dijo O’Neil.

United Way reactiva el programa diseñado para ayudar a las personas en tiempos de crisis.

“Durante la pandemia de COVID-19, United Way creó este fondo para otorgar subvenciones a organizaciones locales sin fines de lucro que estaban en primera línea”, dijo O’Neil.

Se han otorgado $580,000 en subvenciones a más de 100 organizaciones locales.

“Este modelo funcionó muy bien para fortalecer sus operaciones, porque si ya están haciendo algo que hacen muy bien, lo mejor es apoyarlos”, dijo O’Neil.

United Way ampliará su centro de llamadas 2-1-1 para incluir más bancos de alimentos, despensas y organizaciones locales que ofrecen servicios adicionales, dado que la demanda sigue en aumento.

Si sufre inseguridad alimentaria ó desea solicitar una subvención, haga clic aquí