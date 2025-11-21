Universal Florida inaugura Navidad con atracciones de Harry Potter y El Grinch

21 de noviembre de 2025 – Miami (EE.UU.) – EFE.

El complejo turístico de Universal en Orlando, Florida, dio inicio este viernes a su programación de actividades para la temporada navideña, la cual se extenderá hasta el 4 de enero de 2026. La temporada incluye nuevos espectáculos y experiencias inspiradas en las sagas de Harry Potter y El Grinch, distribuidas en sus tres parques temáticos: Universal Studios Florida, Universal Islands of Adventure y Universal Epic Universe.

Una de las experiencias más destacadas es “Christmas in The Wizarding World of Harry Potter”, la cual transporta a los visitantes al universo mágico creado por J.K. Rowling. Esta área ofrecerá presentaciones musicales con un toque festivo, además del espectáculo nocturno “The Magic of Christmas at Hogwarts Castle”, según detalla un comunicado de la empresa.

Los asistentes también podrán disfrutar de la atracción “Grinchmas”, inspirada en el mundo de “El Grinch” del autor infantil Dr. Seuss. En este espacio, los visitantes podrán interactuar con los habitantes de Who-ville, la ciudad ficticia de la historia “¡Cómo el Grinch robó la Navidad!”. Adicionalmente, tendrán la oportunidad de presenciar el espectáculo en vivo conocido como “Grinchmas Who-liday Spectacular”.

Por otra parte, la compañía ha organizado el desfile “Universal’s Holiday Parade featuring Macy’s”, el cual se llevará a cabo a lo largo de las calles de Universal Studios Florida. Este evento contará con la participación de globos de gran tamaño, carrozas festivas y una variedad de artistas en escena.

Las festividades también llegan a Universal Epic Universe, el parque más reciente del complejo que abrió sus puertas en mayo. En este nuevo parque, los visitantes podrán admirar decoraciones navideñas tanto en la zona de Celestial Park como dentro del área mágica “The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic”, que está ambientada en las películas de “Animales fantásticos” y “Harry Potter”.

Además de las atracciones, el público tendrá la posibilidad de “adquirir obsequios y mercancía exclusiva de la temporada en la Holiday Tribute Store y en todo el complejo”. Estos artículos están inspirados en los personajes y las experiencias favoritas del resort. También se ofrecerán menús de comida y bebida diseñados especialmente para la época navideña.

El resort ha planificado actividades complementarias, entre ellas la “Universal Holiday Tour”, una experiencia guiada que ofrece áreas privilegiadas para disfrutar de los espectáculos y encuentros privados con personajes. También se incluye el “Grinch & Friends Character Breakfast”, que permite a los visitantes desayunar en compañía de los personajes del mundo de Dr. Seuss.