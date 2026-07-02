Universidad de Alabama lamenta muerte de dos alumnos en incendio

Un incendio residencial en la localidad de Evergreen provocó la muerte de dos jóvenes estudiantes universitarios.

El suceso conmociona a la comunidad académica mientras tres agencias oficiales coordinan esfuerzos para identificar el origen del fuego.

El siniestro ocurrió a la 1:30 a.m., dejando a dos personas fallecidas en la escena y a dos sobrevivientes heridos.

Fatal siniestro residencial cobra la vida de dos jóvenes en Evergreen

Una dolorosa tragedia afecta directamente a la comunidad educativa de la Universidad de Alabama tras confirmarse el fallecimiento de dos de sus alumnos en un fuerte siniestro. Las llamas consumieron una vivienda ubicada en las cercanías de Stowers Timberland Road la madrugada del miércoles 1 de julio.

La Oficina del Forense del Condado de Conecuh identificó formalmente a las víctimas mortales como James Hensley II, de 19 años, y Mark Mostellar, de 21 años, ambos residentes de Mobile. Los familiares de los jóvenes afectados ya han sido notificados por las autoridades pertinentes.

Autoridades de Alabama investigan las causas del fuego

Al momento del siniestro, cuatro ocupantes permanecían dentro de la estructura residencial. Dos de las personas lograron escapar del inmueble con vida y fueron trasladadas de urgencia para recibir tratamiento médico debido a sus heridas.

Los equipos periciales de Alabama buscan determinar con exactitud el origen del fatal incidente. La investigación oficial avanza bajo la coordinación del Departamento de Policía de Evergreen, la oficina forense local y el Alguacil de Bomberos del Estado.